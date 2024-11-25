Novinky: Чехия может ввести запрет на двойное гражданство для россиян

© EPA-EFE/ MARTIN DIVISEK/ТАСС

Чехия может запретить двойное гражданство для россиян. Об этом информировал новостной портал Novinky.

Инициативу о необходимости отказа от гражданства РФ перед получением чешского паспорта внесли депутаты парламента республики. Она, по данным портала, связана, в частности, с действиями России на Украине. Соответствующий документ будет вынесен на утверждение высшего законодательного органа 3 декабря.

Уточняется, что гражданам, уже обладающим российским и чешским гражданствами, не потребуется отказываться от гражданства РФ.

Чешские СМИ обращают внимание, что требование об отказе от гражданства РФ может носить временный характер и может быть пересмотрено после урегулирования конфликта на Украине и восстановления стандартных отношений республики с Россией.

Как отмечается, после 24 февраля 2022 года существенно выросло число россиян, добивающихся получения гражданства республики. В целом российская диаспора в стране насчитывает порядка 40 тыс. человек.