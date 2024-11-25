Минздрав сектора Газа сообщил о 24 погибших в анклаве за сутки

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Не менее 24 человека погибли, более 70 получили ранения за минувшие сутки в секторе Газа в результате военных действий. Соответствующие данные приводит Минздрав палестинского анклава в своем Telegram-канале.

Согласно данным министерства, общее число жертв конфликта в Газе с октября прошлого года увеличилось до 44 235, за помощью к медикам обратились 104 638 палестинцев.

Обострение ситуации на Ближнем Востоке началось после проникновения 7 октября 2023 года сторонников палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на территорию еврейского государства, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом сотен заложников. Израиль объявил о тотальной блокаде Газы и начал наносить ответные удары по ней и некоторым районам Ливана и Сирии, после чего инициировал наземную операцию в анклаве.