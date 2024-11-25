Эрдоган и Рютте обсудили урегулирование на Украине и в секторе Газа

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и генсек НАТО Марк Рютте на встрече в Анкаре обсудили урегулирование конфликтов на Украине и в Газе. Соответствующее сообщение распространила администрация турецкого лидера.

"Во время переговоров обсуждались война между Украиной и Россией, перспективы прекращения резни в Палестине, совместные шаги в борьбе с терроризмом, проведение Турцией саммита НАТО в 2026 году", - следует из сообщения.

Уточняется, что в повестке встречи также были вопросы солидарности союзников НАТО с Турцией в закупках продукции для оборонной промышленности.

Рютте, со своей стороны, указал в соцсети X (ранее Twitter), что обсудил с президентом Турции "усиливающиеся вызовы коллективной безопасности, включая угрозу терроризма, войну на Украине и конфликт на Ближнем Востоке". По его словам, "Анкара вносит неоценимый вклад в НАТО в условиях все более непредсказуемого мира".