Сбербанк исчерпал лимиты по "Семейной ипотеке"

Дмитрий Ягодкин/ТАСС

Сбербанк исчерпал лимиты по "Семейной ипотеке", следует из сообщения на портале "ДомКлик".

Отмечается, что Сбер продолжает принимать заявки по программе "Семейная ипотека". Подать заявку на льготную программу можно в офисе банка или онлайн. Все обращения клиентов о возможности выйти на сделку будут обработаны в плановом порядке, когда правительство РФ откроет новые лимиты.

Вместе с тем клиенты, которые записались на сделку до 25 ноября текущего года включительно, получат кредиты в намеченные даты.