Вучич обратил внимание на двуличие Запада по вопросу закупок газа из России

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Европейские лидеры покупают в двадцать раз больше газа из России, чем Сербия, но критикуют Белград за сотрудничество с Москвой в энергетической сфере. На это обратил внимание сербский президент Александар Вучич в интервью британской вещательной корпорации Би-би-си.

"Страны Евросоюза применили все эти антироссийские санкции и покупают из России в двадцать раз больше газа и в тысячу раз больше нефти, чем Сербия", - отметил он. Вместе с тем Вучич указал, что Белград стремится диверсифицировать поставки газа, в том числе за счет покупок газа из Азербайджана и сооружения интерконнектора между Сербией и Болгарией. Он также выразил сожаление в связи с тем, что торговый оборот между странами за последние годы сократился вдвое.

Комментируя обвинения в том, что Сербия пытается "усидеть на двух стульях", сотрудничая как с Западом, так и с Россией и Китаем, сербский президент подчеркнул, что сидит "только на сербском стуле". "И я очень горжусь этим. Мы сами принимаем решения", - добавил он. При этом он уточнил, что стратегической целью Белграда остается полноправное членство в ЕС.