Суточные потери ВСУ в Курской области составили более 200 военных

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Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) за минувшие сутки составили более 200 военнослужащих на курском направлении. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"За прошедшие сутки потери ВСУ составили более 200 военнослужащих. Уничтожены танк, три боевые машины пехоты, в том числе Marder производства ФРГ и Bradley производства США, бронетранспортер Fuchs производства ФРГ, четыре боевые бронемашины, пять автомобилей, четыре артиллерийских орудия и миномет", - указали в российском оборонном ведомстве.