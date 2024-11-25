Посольство Словакии в России вновь возглавит Петер Припутен

© Личный архив посла Словакии в России Петера Припутена/ТАСС

Послом Словакии в России вновь назначен Петер Припутен, возглавлявший посольство республики в РФ в 2014-2020 годах. Соответствующее сообщение разместила на своем сайте пресс-служба словацкого Министерства иностранных и европейских дел.

"Послом Словакии в России назначен Петер Припутен. На посту главы словацкой дипмиссии в Москве он уже работал в 2014-2020 годах и хорошо знает страну, в которой аккредитован, обладает там многочисленными контактами", - говорится в сообщении.

Перед отбытием в Москву Припутена принял министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар. Он акцентировал внимание, что республике необходимо сохранять прагматичное и корректное сотрудничество с Москвой. Это особенно требуется в сфере экономики. Страна сохраняет заинтересованность в продолжении поставок российской нефти, газа и ядерного топлива для реакторов АЭС.

Припутен сменит на посту посла Словакии в России Любомира Регака.