Картаполов отметил, что "Орешник" продемонстрировал неотвратимость возмездия

© Марат Абулхатин/ Пресс-служба Госдумы РФ/ ТАСС

Новейшая российская ракета средней дальности "Орешник" продемонстрировала неотвратимость возмездия, которое последует за агрессией против России и союзнических государств. Об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в эфире телеканала "Россия-1".

"В российской обновленной ядерной доктрине, во втором разделе, четко указано, что главная цель ядерного сдерживания - это осознание противниками неотвратимости последствий за то, что они решили провести агрессию против РФ и ее союзников, неотвратимости возмездия. Сегодня "Орешник" показал неотвратимость этого возмездия", - подчеркнул Картаполов.

Он обратил внимание, что на сегодняшний день в арсенале противника нет оборонительных систем, которые могут нейтрализовать "Орешник". "Нет ничего, что эту ракету остановит", - отметил парламентарий.