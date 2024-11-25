Президент назначил Савельева спецпредставителем по развитию коридора Север - Юг

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Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении вице-премьера Виталия Савельева своим спецпредставителем по развитию международного транспортного коридора Север - Юг. Соответствующий документ опубликован.

Другим указом глава государства образовал рабочую группу по развитию транспортного коридора. Ее возглавил Савельев. В нее также вошли министр транспорта Роман Старовойт, его зам Дмитрий Зверев, советник президента Игорь Левитин и гендиректор компании "РЖД" Олег Белозеров.

Межправительственное соглашение о создании международного мультимодального транспортного коридора Север - Юг было подписано Россией, Индией и Ираном в 2000 году. Позже состав участников увеличился до 14. Задача проекта - обеспечение грузопотока из Индии, Ирана и стран Персидского залива в Европу через территорию РФ. В сравнении с морским маршрутом через Суэцкий канал расстояние сокращается более чем в два раза, что уменьшает сроки и стоимость перевозок.

Савельев занимает пост вице-премьера с мая 2024 года. Курирует транспорт и логистику. До этого с 2020 года он был министром транспорта.