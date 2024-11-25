В правительство направили инициативу против жестокого обращения с животными

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Первый зампредседателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и защите окружающей среды Владимир Бурматов направил на отзыв в правительство проект закона о введении административных штрафов за пропаганду жестокого обращения с животными.

В беседе с ТАСС он отметил, что после получения отзыва правительства инициатива будет представлена на рассмотрение Госдумы.

Согласно тексту документа, предлагается дополнить Кодекс РФ об административных правонарушениях статьей 8.55 (пропаганда жестокого обращения с животными). Так, за пропаганду жестокого обращения с животными гражданам может грозить штраф от 5 до 10 тыс. рублей с конфискацией предмета административного нарушения или административный арест на срок до 15 суток. Вместе с тем штраф для должностных лиц может составить от 10 до 15 тыс. рублей, для юридических лиц - от 50 до 100 тыс. рублей с конфискацией предмета административного правонарушения.

Инициативой также предлагается установить административную ответственность за производство, показ и распространение фото- и видеоматериалов, печатной и аудиовизуальной продукции, пропагандирующей жестокое обращение с животными, в том числе онлайн. Кроме того, предусмотрена конфискация предмета административного правонарушения.