Первый тур президентских выборов в Румынии выиграл Кэлин Джорджеску

В первом туре выборов президента Румынии победил независимый кандидат Кэлин Джорджеску. Такие данные приводятся на сайте Постоянной избирательной администрации по итогам обработки 100% избирательных бюллетеней.

Так, Джорджеску получил 22,94% голосов избирателей. Вторым идет лидер правоцентристской партии "Союз за спасение Румынии" Елена Ласкони с 19,18% голосов. Председатель Социал-демократической партии, премьер-министр Марчел Чолаку занял третье место, набрав 19,15% голосов.

Вместе с тем среди проживающих за границей румын первый тур выборов выиграл также Джорджеску с 43,35% голосов, второе место у Ласкони с 26,82%, третьим стал лидер "Альянса за объединение румын" Джордже Симион, получивший 12,07% голосов.

Для избрания в первом туре кандидату на пост главы государства необходимо набрать не менее 50% плюс один голос зарегистрированных избирателей, в этой связи 8 декабря состоится второй тур выборов с участием Джорджеску и Ласкони.

Примечательно, что впервые после свержения в 1989 году в Румынии режима главы румынской компартии (1965-1989), президента (1974-1989) Николае Чаушеску во втором туре президентских выборов не будет социал-демократа.