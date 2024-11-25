Спецпрокурор США попросил суд прекратить разбирательство по делу Трампа

© AP Photo/ Alex Brandon/ТАСС

Спецпрокурор США Джек Смит попросил федеральный суд столичного округа Колумбия прекратить разбирательство по делу о якобы предпринятой в январе 2021 года Дональдом Трампом попытке сохранить власть, несмотря на поражение на выборах президента США. Соответствующий документ находится в доступе в электронной базе суда.

"В результате выборов, состоявшихся 5 ноября 2024 года, ответчик, Дональд Трамп, займет пост президента 20 января 2025 года. Министерство юстиции уже давно придерживается позиции, что Конституция США запрещает предъявление обвинений и последующее уголовное преследование действующего президента", - отметил Смит в качестве одного из обоснований для ходатайства по делу, которое так и не дошло до судебного разбирательства по существу.

Если председательствующая на процессе судья Таня Чаткэн удовлетворит ходатайство, то у прокуроров будет возможность вновь выдвинуть обвинения после того, как Трамп покинет пост главы государства.

В августе 2023 года Смит объявил о выдвижении обвинений по четырем статьям в отношении Трампа. Ему инкриминируется попытка незаконным путем сохранить власть, несмотря на поражение на выборах 2020 года. Максимальное наказание за самое тяжкое из преступлений, вменяемых политику, составляет 20 лет заключения.