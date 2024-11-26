В Уругвае левые возвращаются к власти

Игорь Пшеничников, политолог

Кандидат от левоцентристской оппозиционной коалиции "Широкий фронт" Яманду Орси одержал победу в ходе второго тура президентских выборов в Уругвае, который прошел в минувшее воскресенье. После подсчета 99% голосов стало ясно, что Орси обеспечил себе небольшой перевес в 49,81 % голосов против 45,90 % у его главного соперника Альваро Дельгадо, представлявшего консервативную "Национальную партию".

Надо отметить, что политическая жизнь Уругвая довольно спокойна в сравнении с соседними государствами региона. Уругвай с населением в 3,4 млн человек выбирал между двумя в целом умеренными партиями, и избирательный процесс никак не повлиял на стабильность в этой небольшой стране так называемого "южного конуса" Латинской Америки. В отличие от резких разногласий между правыми и левыми силами на недавних выборах в Аргентине, Бразилии и Мексике, политическая арена Уругвая относительно спокойна и свободна от напряженности.

Более того, наблюдается значительное совпадение позиций партий и объединений, борющихся за власть. Яманду Орси, например, заявил, что будет избегать повышения налогов, которое может отпугнуть бизнес, и вместо этого сосредоточится на привлечении инвесторов, стимулировании роста и повышении квалификации работников. То есть, подобного рода тезисов можно было скорее ждать от правого политического спектра Уругвая.

Как отмечают информационные агентства в своих сообщениях из Монтевидео, "выборы прошли в сердечной атмосфере, обе стороны поклялись работать вместе ради развития страны". Выглядело совершенно естественным то, что проигравший Альваро Дельгадо и его однопартиец действующий президент Уругвая Лакалье Поу выразили "добрую волю своей политической оппозиции и пообещали работать вместе ради продвижения страны вперед". А Орси заверил уругвайцев, что он "не планирует резкого изменения политики" в этой традиционно умеренной и относительно богатой стране.

Но изменения всё-таки будут. Орси пообещал придерживаться "современного левого" политического подхода. Это означает, что новый президент будет исповедывать принципы социальной справедливости. Большинство уругвайцев выбрали представителя "Широкого фронта", поскольку эта коалиция "меньше думает о богатых и будет больше помогать трудящимся".

Какие проблемы стоят перед Уругваем? Прежде всего это высокая стоимость жизни и социальное неравенство. Отдельная проблема - разгул преступности, что характерно для многих стран Латинской Америки. Уровень убийств в Уругвае резко возрос в последние годы, что, как указывают эксперты, обусловлено изменением маршрутов контрабанды кокаина.

Это самые большие проблемы уругвайцев, хотя в преддверии выборов инфляция снизилась, а занятость и реальные зарплаты росли. При этом уровень бедности является одним из самых низких в регионе, и в этом году он упал до уровня, предшествовавшего пандемии коронавируса.

Ни одна из коалиций, принимавших участие в выборах, не имеет абсолютного большинства в Палате депутатов (нижней палате) Генеральной ассамблеи (парламента) после всеобщих октябрьских выборов, когда одновременно проходили парламентские выборы и первый тур президентских выборов. Но "Широкий фронт" Орси получил 16 из 30 мест в Сенате (верхней палате). Орси говорит, что большинство в Сенате дает ему "лучшую позицию для руководства следующим правительством".

Во внешней политике от Орси не следует ждать резких движений. Но скорее всего это будет прозападный курс, учитывая то, что победу Орси с энтузиазмом приветствовала идущая строго в фарватере Вашингтона Организация американских государств. Орси также дал понять, что будет сотрудничать с Европой в борьбе с незаконным оборотом наркотиков.

Одной из причин победы Яманду Орси была его публичная поддержка со стороны самого популярного в Уругвае политика, бывшего президента страны 89-летнего Хосе Мухики. "У него есть практический опыт, - сказал Мухика журналистам об Орси. - Он готов терпеть разногласия и собирается создать команду. Вот почему мы его поддерживаем".

Несколько штрихов к личному портрету Яманду Орси. Ему 57 лет. Он бывший учитель истории и бывший мэр своего родного городка Канелонес, административного центра одноименного департамента.

Орси говорит, что политика никогда не была частью его семейной жизни. Он рос в сельской местности в департаменте Канелонес, где его родители держали небольшой магазинчик. Но после выборов 1984 года, которые привели к падению военной диктатуры и восстановлению демократии, он оказался втянут в мир политики.

"Политика была грязным словом..., потому что мы жили при диктатуре", - сказал Орси журналистам, имея в виду период военно-гражданского правления в Уругвае 1973-1985 годов. Орси было 17 лет, когда в стране возобновились выборы. "Этот глоток свежего воздуха тогда вошёл в меня и остался там", - говорит Орси.