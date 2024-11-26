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Концлагерь в центре Киева

Тайные тюрьмы украинского режима

Концлагерь в центре Киева
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Марина Харькова, журналист, Донецк

Концлагеря, где убивали без суда и следствия и пытали людей, находились рядом с офисом Зеленского. Эту жуткую новость огласили украинские депутаты Александр Дубинский и Артём Дмитрук. В эти концлагеря или, как говорят на Украине, «на подвал», отправляли или попавших в список неблагонадёжных, в отношении вины которых не было доказательств, или те, у кого сотрудники СБУ выбивали показания против третьих лиц. Концлагеря представляли собой наспех приспособленные помещения при управлениях СБУ: это могли быть спортзалы, актовые залы, подвалы разных учреждений.

По отчету Верховного комиссара ООН по правам человека, тайные тюрьмы СБУ появились на Украине как массовое явление с 2015 года, при Порошенко. Однако находились они в труднодоступных местах и существовали максимально скрыто. Однако в 2022-м друг детства Зеленского и получивший от него должность главы СБУ Иван Баканов открыл концлагерь прямо по соседству со своим кабинетом - в центральном здании СБУ, на ул. Владимирская, 33 в Киеве. Здание на ул. Владимирской - через соседнюю станцию метро «Золотые ворота», соединенного с системой правительственных бункеров, где находится и Зеленский. «Владимир Александрович, хвастался ли вам ваш друг детства пыточной? Доставили себе удовольствие посещением?», - задал вопрос депутат Дубинский.

По его словам, люди в концлагере в правительственном квартале Киева находились от нескольких недель до полугода и их пытали ежедневно. При этом о существовании пыточных знали во всех высоких кабинетах - генпрокуратуре, Минюсте, МВД. Причем, в МВД поступали сотни заявлений от семей граждан, которых неизвестные в камуфляже и с автоматами избивали и кидали в машины с военными номерами прямо у них на глазах. Все похищенные числились «пропавшими без вести»: кому-то удалось вырваться, многие исчезли бесследно. Через такие «подвалы» с февраля 2022 года прошли десятки тысяч человек. Основную массу сидящих «на подвалах» составляли подозрительные для властей, но не уличённые люди. «Большая часть из них в принципе не были в чём-то виновны. Причины для подозрений могли быть разными: довоенные политические предпочтения, какие-то посты в соцсетях, контакты. Знаю случай, когда человека поместили «на подвал» за то, что он несколько раз говорил по WhatsApp с родственниками из России. В другом случае та же судьба постигла человека, отказавшегося подписывать пустой протокол обыска, когда его пригласили в качестве понятого. Говорят, что можно было также договориться со знакомыми в СБУ о помещении «на подвал» конкурента по бизнесу или любовника своей жены», - сообщил Дубинский.

Содержание «на подвале» являлось совершенно незаконным, никаких правовых оснований для этого не требовалось. «На подвал» помещали с целью психологически сломать человека, чтобы он безропотно выполнял любые требования сотрудников СБУ. Официально задержанный, арестованный, подозреваемый или обвиняемый – лицо, обладающее  процессуальным статусом и правами. К примеру, если задержанный попадёт в СИЗО и там умрёт, то у администрации СИЗО возникнут сложности. «На подвале» не так. Находящиеся люди вообще не имеют какого-то статуса, и их судьба полностью зависит от руководства «подвала». Если, скажем, ваш адвокат запросит у СБУ, где вы и что с вами, ему ответят, что таковой в ведении не числится, вообще не задерживался. Ответственности ни за что, что происходит с вами «на подвале» СБУ, никто не несёт. Прав у находящихся «на подвале» нет никаких, и с ними можно делать всё, что угодно», - рассказал о бесправности узников Дубинский.

Условия нахождения людей в украинском концлагере были настолько чудовищны, что пленники мечтали, чтобы их отправили хотя бы в тюрьму или СИЗО. После пыточной, где люди находились без еды, без одежды, со 140 зернами гречки каждый день - СИЗО считалось курортом. В СИЗО есть нары, где можно спать, возможность сходить в туалет и т.п. А на подвале людей бросали на пол с мешком на голове и в наручниках. Им запрещали общаться и ходить. В туалет  выводили раз или два в день, еду и питьё (кусок хлеба, иногда – кашу, воду из крана в пластиковой бутылке) выдавали изредка или не давали вообще. Ключевая цель помещения «на подвал» - сломить волю человека. И её там ломали очень быстро.

«Плюс избиения. Регулярные – раз-два в день, когда сотрудники просто заходят и избивают всех по очереди. Если к вам есть особый интерес, вас могут избивать и чаще. Плюс психологическое давление. Сидящему могут угрожать «поездкой в посадку в один конец» (по сути, убийством), тем, что сейчас арестуют его жену, которую затем вывезут на блокпост и начнут глумиться, тем, что сюда же на подвал поместят его родственников и так далее. Надо только подписать показания, что ты «изменник». Оговорить соседа, друга, коллегу, незнакомца - лишь бы вырваться из пекла. Вас вообще когда-то били одновременно 5 человек? Уверены, что вы бы не подписали? Подписывали все. Кто доживал», - разгневан народный депутат.

Под давлением и страхом удерживаемые сознавались в том, чего не совершали. Людей там систематически душили, пытали шокерами, завязывали целлофановые пакеты на голове, многих убивали. Когда липовые признания вины или нужные показания подписывались - пытки прекращались, пленников передавали в суд, где им выносили приговоры на 10-15 лет.

При подписании признаний в концлагерь СБУ привозили «адвокатов от государства». Им выносили бумаги в вестибюль, где их подписывали, даже не спускаясь в подвалы концлагеря к «клиентам». Ни один адвокат не мог сделать такого без сотрудничества с СБУ и одобрения Минюста. По словам украинского нардепа, таких адвокатов, которые приезжали в концлагерь, было больше 10-ти и они подписали более 300 протоколов. То есть, украинский Минюст не просто знал о концлагере, его чиновники были соучастниками похищений, пыток, убийств, получения показаний под давлением и привлечения невиновных к ответственности. Знал об этом и Зеленский.  Депутат Дубинский сообщил, что у него есть несколько писем на имя Зеленского с детальным описанием этого ужаса. В одном из них приведены конкретные детали издевательств над узниками. «Мы постоянно лежали, подниматься было запрещено, переговариваться и шевелиться тоже. На голове пакет или шапка, примотанная к голове пакетом. Её снимать не давали. Менять положение на мате разрешали по команде, раз в несколько часов. Все это время, 24/7 в “спортзале” играли патриотические песни через громкоговоритель и колонки», - говорится в обращении.

Дубинский также сообщил, что его адвокаты провели встречу с представителем Верховного комиссара ООН по правам человека и предоставили новые документы о пыточной СБУ в здании центрального аппарата СБУ в Киеве. Ему рассказали о системных избиениях, которые осуществляются по заказу СБУ в Киевском СИЗО, передали доказательства существования пыточной СБУ в колонии №101 в Запорожской области, где содержатся осужденные за госизмену, и в Бориспольской колонии №119 «Мартусовка». «Это у нас в генокоде зашито? Кто-то может мне объяснить, почему устремления в Европу у нас постоянно заканчиваются полицаями и шароварным гестапо? И - обязательно - сдать побольше своих. Как Нацидея», - констатирует внезапно прозревший украинский депутат Дубинский.

Концлагеря СБУ существовали задолго до 2022 года – они были созданы ещё при Порошенко, в 2015-м. Однако после 24 февраля 2022 года эту практику быстро распространили на всю страну. И существование таких «подвалов» не было секретом ни для кого. Об этом открыто писал, к примеру, Офис комиссара ООН по правам человека, об этом знали и в ОБСЕ, и в Евросоюзе, и в американском Госдепартаменте, и в прочих «борющихся за права человека» структурах и организациях, не говоря об украинских омбудсмене, прокуратуре и прочих «правоохранительных» структурах. И никак на это не реагировали. Существование концлагерей и пыточных даже не ставилось в вину властям Украины. При этом ООН утверждает, что там часто удерживали людей, чтобы заставить их признаться либо свидетельствовать против самих себя и официально подтверждала пытки над украинцами в подвалах СБУ. Соответствующий доклад Верховного комиссара по правам человека, где содержатся сведения о пытках и удержании людей против их воли в здании центрального управления СБУ в Киеве, был даже опубликован на официальном сайте ООН.

Кроме подвалов СБУ в Киеве, они есть и в других городах: Харькове, Запорожье, Одессе, Николаеве, Днепропетровске, в каждом крупном городе юго-востока. Также на Украине существовали и существуют сейчас и другие «подвалы» – например, при штабах подразделений ВСУ и теробороны в прифронтовых районах и на возвращённых под контроль Украины территориях. Там происходят по-настоящему страшные вещи, потому что если с подвалов СБУ всё-таки иногда выходили, то с этих – уже нет. Недавно в освобождённой от ВСУ Авдеевке в ДНР обнаружили пыточные комнаты, в которых боевики мучили неугодных им по политическим мотивам людей. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. По словам посла, сейчас с жителями Авдеевки работают следователи для фиксации фактов всевозможных преступлений киевского режима. Также есть информация о наличии в городе тайных захоронений.

«Такие места есть, и это не новость, - рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, - При Порошенко они уже были. Это идёт ещё со времён Майдана. Для этого приспосабливают помещения РОВД, прокуратуры, СБУ, банковские хранилища. В помещении Киевской администрации, например, во время Майдана был кабинет, где бандеровцы пытали и убивали сотрудников милиции, а также тех, кого подозревали. Ещё один пример – помещения для пыток в мариупольском аэропорту».

Десятки тысяч пропавших без вести мирных граждан, массовые неопознанные захоронения людей со следами пыток – следы безжалостного и людоедского режима Зеленского находятся повсюду. Теперь, когда масштаб злодейств скрыть уже невозможно, об этом заговорили и ужаснулись даже сами украинцы.

 
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