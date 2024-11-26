Трампа затевает революцию в американской энергетике

Александр Пасечник, руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности

Дональд Трамп, вернувшись в Белый дом после намеченной на 20 января церемонии инаугурации, начнет незамедлительно действовать. Речь даже не об идеологическом символизме, таком как подготовка замены в Овальном кабинете ковролина синего окраса на бежевое или красное напольное полотно. А о том, что Трамп в первый же день своего президентства отменит ряд указов своего предшественника Джозефа Байдена. Здесь сомнений мало.

Скажем, в «реверсном» списке — ключевой стратегический документ — о выходе США из Парижского соглашения. Куривать же климат, как сообщило издание The Washington Post, Дональд Трамп назначил губернатора-мультимиллионера Северной Дакоты Дугласа Бергама (Douglas James Burgum), который будет «царем энергии» — главой Национального совета по энергетике и министром внутренних дел, который занимается не правопорядком, а управлением государственными угодиями.

«Царь энергии» — новая должность в администрации США, ее обладатель будет заниматься как развитием энергетики, так и отменой законодательных актов в сфере климата.

Совет — новая структура в американской администрации, в него войдут все агентства и департаменты, занимающиеся производством, регулированием и транспортировкой «всех видов американской энергии». Совет также будет заниматься вопросами отмены актов в области климата, отказа от субсидий на экологически чистую энергию и увеличения добычи нефти и газа в стране.

Министерство внутренних дел в США управляет государственными землями и шельфом, в том числе предоставляет в аренду участки для бурения нефтяных и газовых скважин, строительства ветряных и солнечных электростанций. Также оно следит за нацпарками и заповедниками и за отношениями властей с племенами в США.

Министром энергетики Трамп намерен назначить основателя нефтяной компании Liberty Energy Криса Райта, которого он назвал одним из пионеров «американской сланцевой революции».

Кроме того, Трамп планирует возобновить строительство трубопровода Keystone XL, предназначение которого — транспортировать нефть с месторождений канадской провинции Альберта на американские НПЗ на юге страны. Западные СМИ пишут, что Трамп надеется «запустить» реализацию проекта в свой первый день в Белом доме, демонстрируя решимость в осуществлении плана, о котором он громко объявил еще в 2017 году. Но, как известно, в январе 2021 года лидер США Джозеф Байден подписал указ о прекращении строительства этой магистрали.

Что касается анонсированного Трампом в предвыборный период плана поднять добычную планку национальной нефтегазовой индустрии, то здесь не все так однозначно — обеспечить «рывок» при заявленной им же ценовой цели для нефти в $50 за баррель — едва ли реально. При этом американская отрасль и без того сейчас близка к «пололку» добычи, хотя нынешний лидер США Джозеф Байден известен приверженностью к «зеленой энергетике». И парадокс в том, что за годы его президентства всерьез «стрельнула» именно национальная нефтедобыча: теперь американские компании добывают около более 13 млн баррелей в сутки против примерно 11 млн б/с в 2020 году. Пожалуй, справедлив вывод, что это скорее не результат стимулирования отрасли Белым домом, а экономическая реальность: сделка ОПЕК+ сдерживает добычу альянса, позволяет поддержать цену «бочки» на относительно комфортном уровне для экспортеров «черного золота». Но в одночасье такое картельное сдерживание производства подталкивает к прогрессу североамериканскую сланцевую индустрию.

Страхи же «сланцевиков» о том, что «увлеченный» климатической повесткой Байден создаст проблемы для отрасли, на поверку оказались несостоятельными. Равно как не случилось прорыва и в «зеленом» курсе Америки за четыре года его работы. Трамп и вовсе не обещает поддержки альтернативной энергетике, желая всецело сконцентрироваться на традиционной.

Только здесь не без исключений. Скажем, ставка на электромобили может получить дополнительный импульс: основатель производящего электрокары концерна Tesla Илон Маск — адепт нового лидера США, уже получил хоть и неформальную, но статусную должность в его команде — соруководитель Департамента эффективности госуправления. Трамп пояснил, что департамент проработает до 4 июля 2026 года. И будет сотрудничать с Управлением по управлению и бюджету Белого дома, «давая советы и рекомендации извне правительства».

Что учитывает рынок: фондовая капитализация подшефной Маску автомобильной группы снова превысила $1 трлн, ее акции уверенно растут с момента объявления Трампа победителем на выборах. Сам Маск вновь стал богатейшим человеком в мире по версии Bloomberg: 23 ноября его состояние достигло исторического максимума — $347,8 млрд.

Отдельная страта — мирный атом в США и перспективы развития отрасли. В прошлом году атомная энергетика была на уровне ООН официально признана экологически нейтральной и не наносящей урона окружающей среде. По информации Bloomberg, администрация Джозефа Байдена перед уходом из Белого дома собирается поставить перед страной цель утроения мощностей ядерной энергетики к 2050 году. Агентство отмечает, что эта идея пользуется двухпартийной поддержкой. Непосредственно Дональд Трамп также поддерживает строительство новых реакторов. Таким образом, к середине века мощности американских АЭС могут вырасти со 100 ГВт до 300 ГВт. При этом в ближайшие десять лет в стране могут быть построены порядка 35 ГВт АЭС.

Но это в теории. На практике все может быть иначе: декларируемые амбициозные планы могут быть сорваны, поскольку национальная ядерная отрасль сильно зависима от внешних поставок урана, необходимого для производства электроэнергии на АЭС — примерно три четверти потребностей США в ядерном топливе удовлетворяются за счет импорта.

Тем временем отраслевые игроки предупреждают о тенденции усиления дефицита урана на мировом рынке, особенно после 2030 года. Так что и цена на него будет перманентно расти. Кстати, у Вашингтона исторически заметная зависимость от поставок урана из России, но сейчас кооперация сильно ограничена из-за введенных в мае Байденом санкций, и следом (в ноябре) — контрсанкций Москвы.