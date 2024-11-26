Над регионами РФ за ночь нейтрализовали 39 украинских БПЛА

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Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) за минувшую ночь нейтрализовали 39 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над регионами РФ. Об этом со ссылкой на Минобороны России сообщает ТАСС.

"При попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотников по объектам на территории РФ дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 39 украинских БПЛА самолетного типа", - указали в российском военном ведомстве.

Уточняется, что над территорией Ростовской области ликвидировали 24 беспилотника, над территорией Брянской области - 5, над Курской и Белгородской областями - по 3. Еще два БПЛА уничтожили в Крыму, по одному сбили в Воронежской и Орловской областях.