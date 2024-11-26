Выборы президента Грузии могут пройти 14 декабря

© Сергей Бобылев/ ТАСС

Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили предложил депутатам назначить поведение очередных президентских выборов на 14 декабря, а инаугурацию нового главы государства - на 29 декабря.

"Предлагаю провести очередные выборы президента Грузии 14 декабря 2024 года. Соответственно, исходя из нашего законодательства, инаугурация состоится 29 декабря текущего года", - сказал он в ходе заседания бюро парламента.

Папуашвили уточнил, что за постановление об определении даты проведения выборов необходимо будет проголосовать на пленарном заседании.

Президента Грузии впервые выберет коллегия из 300 выборщиков. В ее состав войдут все 150 депутатов парламента Грузии, представители Верховных советов Аджарии и Абхазии, а также депутаты из местных органов власти. Группа выборщиков из не менее 30 человек имеет право выдвинуть своего кандидата в президенты. Выборы проведет ЦИК Грузии в здании парламента.

В понедельник парламент Грузии, избранный на выборах 26 октября, приступил к работе. В зале заседания присутствовали лишь 88 депутатов от правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия", поскольку представители оппозиционных партий отказались признавать результаты парламентских выборов и объявили о намерении бойкотировать работу законодательного органа.

Нынешний президент Грузии Саломе Зурабишвили была избрана в 2018 году на шестилетний срок в качестве исключения путем прямого голосования граждан. Отныне глава государства будет избираться на пятилетний срок.