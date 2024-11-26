Российский рынок акций демонстрирует снижение

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Российский рынок акций 26 ноября снижается на открытии торгов Московской биржи. Курс юаня укрепляется к рублю, свидетельствуют данные площадки.

По состоянию на 10:00 мск, индекс Мосбиржи опускался на 0,57% и составлял 2 516,24 пункта, индекс РТС также снижался на 0,57%, до 763,72 пункта. Вместе с тем курс юаня к рублю на открытии торгов вырос на 10,25 коп. по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии и находился на отметке в 14,483 руб. К 10:02 курс китайской валюты превысил 14,5 руб. впервые с 29 марта 2022 года, и торговался на уровне 14,506 руб. (+12,55 коп.).

К 10:15 мск индекс Мосбиржи ускорил снижение и составлял 2 513,39 пункта (-0,68%), индекс РТС находился на уровне 762,81 пункта (-0,68%). Курс юаня незначительно замедлил рост - до 14,468 руб. (+8,25 коп.).

Мосбиржа с 13 июня отказалась от торгов долларом и евро из-за примененных в отношении нее и Национального клирингового центра санкций США. Для определения курсов доллара и евро к рублю ЦБ РФ использует банковскую отчетность и данные из внебиржевых торгов.