Лавров оценил возможность нанесения превентивных ударов по России

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В НАТО отбросили все приличия, допуская заявления о возможности превентивных ударов по территории РФ. На это обратил внимание министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на 20-м заседании Совещания глав органов безопасности и разведслужб государств - участников СНГ.

"Буквально на днях глава военного комитета НАТО господин Роб Бауэр открыто заявил, что и этого уже недостаточно, и что для решения целей защиты, обороны стран - членов альянса необходимо наносить превентивные удары по тем целям в РФ, которые, по мнению НАТО, могут представлять угрозу для военного блока. Полагаю, здесь комментировать даже нечего, просто все приличия уже отброшены и истинные намерения оглашаются публично", - отметил глава российской дипломатии.

Ранее в ходе конференции в Центре европейской политики в Брюсселе Бауэр призвал производить больше вооружений для нанесения высокоточных ударов вглубь российской территории на случай конфликта.