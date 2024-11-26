Путин 27-28 ноября посетит Казахстан с госвизитом

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Президент России Владимир Путин 27-28 ноября посетит Казахстан с государственным визитом, а также примет участие в очередной сессии Совета коллективной безопасности (СКБ) Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Астане. Об этом информировала пресс-служба Кремля.

"В рамках госвизита намечены переговоры с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Планируется обсудить вопросы дальнейшего развития российско-казахстанских отношений стратегического партнерства и союзничества в различных областях, в том числе с учетом председательства в текущем году Казахстана в ОДКБ, а России - в Содружестве Независимых Государств и БРИКС. По итогам переговоров будет подписано совместное заявление глав государств, а также ряд межправительственных, межведомственных и коммерческих документов", - говорится в сообщении.

Ожидается также, что президенты двух стран обратятся по видео-конференц-связи к участникам пленарного заседания ХХ Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, который пройдет в городе Уфе.