Российские ВС освободили населенный пункт Копанки в Харьковской области

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Российская группировка войск "Запад" за минувшие сутки освободила населенный пункт Копанки в Харьковской области. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Подразделения группировки войск "Запад" в ходе решительных действий освободили населенный пункт Копанки Харьковской области", - указали в российском оборонном ведомстве.

Как отмечается, за сутки группировка отразила пять контратак ВСУ. "Противник потерял до 440 военнослужащих, танк, боевую бронемашину, пять автомобилей, 155-мм самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства. Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" и три полевых склада с боеприпасами", - сообщили в МО РФ.