В России число заболевших гриппом за неделю увеличилось на 4,6%

Сергей Бобылев/ТАСС

Число россиян, заболевших гриппом и ОРВИ, по сравнению с предыдущей неделей выросло на 4,6%, в рамках кампании по вакцинации прививки получили свыше 78 млн человек. Зарегистрировано на 15,1% больше случаев коронавирусной инфекции, информировали в пресс-службе Роспотребнадзора.

"За предыдущий семидневный период количество заболевших гриппом и ОРВИ увеличилось на 4,6% по сравнению с предыдущей неделей - подтверждено 739 тыс. случаев. Превышение среднероссийского показателя отмечается в 44 регионах страны. 17,2% заболеваемости гриппом и ОРВИ приходится на Москву, Санкт-Петербург, а также Московскую область. В регионах продолжается Всероссийская кампания по вакцинации против гриппа, привито более 78 миллионов человек", - следует из сообщения.

По данным пресс-службы ведомства, зарегистрировано около 29 тыс. случаев COVID-19, это на 15,1% выше, чем неделей ранее, доминирующим вариантом остается линия JN.1 и его сублинии KS.1*, LF.7, JN.1.16.1*. Выявлено 47 случаев нового варианта COVID-19 - XEC.