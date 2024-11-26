Песков назвал безответственной идею передачи Украине ядерного оружия

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Идея передать Украине ядерное оружие является безответственной и предлагается людьми, плохо понимающими реальность. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков при общении с журналистами.

"Это совершенно безответственное рассуждение людей, которые, по всей видимости, плохо представляют себе реальность, и которые не чувствуют ни толики ответственности, делая такие заявления", - сказал представитель Кремля.

Он также отметил, что подобные предложения высказываются анонимно.