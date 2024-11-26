Портал "Грамота.ру" выбрал слово 2024 года

"Вайб" стал словом 2024 года по версии портала "Грамота.ру". В тройку лидеров также вошли "скуф" и "прилет", со ссылкой на пресс-службе портала сообщает ТАСС.

Отмечается, что свыше 400 экспертов-филологов из разных городов России оценили 11 слов, вошедших в шорт-лист. В итоге "прилет" получил 124 голоса, "скуф" - 229 голосов, "вайб" - 256.

Согласно данным на сайте портала, "вайб" - эмоциональное состояние, настроение, возникающее при контакте с чем-либо.

Слово "скуф" применяется для обозначения мужчины старше 35 лет, неопрятного, с консервативными взглядами и бесперспективной работой. Слово "прилет" получило новое значение в контексте военных действий, лингвистической особенностью нового употребления является опущение субъекта действия. Так говорят об ударе одиночного снаряда по объекту или территории.

Слово года будет включено в метасловарь "Грамоты.ру" - как результат признания носителями и специалистами его языковой значимости.

В словарях "Грамоты.ру" собраны порядка 5 млн статей. Годовая аудитория портала превышает 17 млн человек, количество просмотров - около 7 млн ежемесячно. За 24 года справочная служба портала подготовила свыше 318 тыс. ответов на вопросы пользователей.