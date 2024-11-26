Нарышкин заявил, что России нужен твердый мир вокруг Украины на годы вперед

© Гавриил Григоров/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

Россия стремится к установлению твердого мира на годы вперед в ситуации вокруг Украины. С таким заявлением выступил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин по итогам 20-го заседания Совещания глав органов безопасности и разведслужб государств - участников СНГ.

"Нам нужен прочный и долгосрочный мир на долгие-долгие годы вперед. Причем этот мир должен быть обеспечен, в первую очередь, для нас - для России, для ее граждан. Но этот мир должен быть обеспечен и для всего европейского континента", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС.

Глава СВР подчеркнул, что Москва категорически исключает любые варианты замораживания украинского конфликта. Он также обратил внимание, что условием для обеспечения мира является нейтрализация тех причин, которые спровоцировали сам конфликт.