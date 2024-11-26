Суточные потери ВСУ на курском направлении составили более 250 военных

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Суточные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) за минувшие сутки на курском направлении составили 4 танка, 4 боевые машины пехоты и более 250 военных. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"За прошедшие сутки потери ВСУ составили свыше 250 военнослужащих. Уничтожены четыре танка, четыре боевые машины пехоты, три боевые бронемашины, восемь автомобилей и два миномета. Два военнослужащих ВСУ сдались в плен", - указали в российском оборонном ведомстве.

Уточняется, что всего с начала боевых действий на курском направлении противник потерял более 35 760 военнослужащих, 221 танк, 156 боевых машин пехоты, 121 бронетранспортер, 1 197 боевых бронемашин, 1 035 автомобилей, 304 артиллерийских орудия, 40 пусковых установок реактивных систем залпового огня, 13 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, 7 транспортно-заряжающих машин, 70 станций РЭБ, 13 РЛС контрбатарейной борьбы, 4 РЛС ПВО, 27 единиц инженерной и другой техники.