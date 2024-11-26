Байден в шутку отметил, что его "уволили"

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Президент США Джо Байден на мероприятии в Нью-Йорке в преддверии Дня благодарения в шутку отметил, что его уволили. Соответствующее сообщение распространил пресс-пул Белого дома.

"Глава государства выступил с кратким заключительным словом: "Мне только что сказали, что я был уволен". "Спасибо вам, спасибо от всего сердца", - добавил он, обращаясь к публике, аплодирующей стоя", - следует из сообщения.

Ранее с обещанием "уволить" Байдена и вице-президента США Камалу Харрис не раз выступал избранный президент США Дональд Трамп и члены его предвыборной команды. На митингах республиканцев регулярно звучали фразы "Джо, ты уволен" или "Камала, ты уволена".