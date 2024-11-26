Биатлониста Устюгова лишили двух олимпийских медалей

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Апелляционный отдел Спортивного арбитражного суда (CAS) отклонил апелляцию российского биатлониста Евгения Устюгова на лишение его медалей Олимпиады 2010 года. Об этом информировала пресс-служба независимого органа по контролю за соблюдением правил в области управления, прозрачности и борьбы с допингом в биатлоне Biathlon Integrity Unit (BIU).

Атлет может обжаловать решение в Федеральном суде Швейцарии.

На Играх в Ванкувере Устюгов выиграл масс-старт и стал бронзовым призером эстафеты. В 2020 году антидопинговая панель Спортивного арбитражного суда (CAS ADD) признала его виновным в нарушении антидопинговых правил, аннулировав результаты с 24 января 2010 года по конец сезона-2013/14. Обвинения против Устюгова были выдвинуты со стороны Международного союза биатлонистов (IBU). В 2017 году IBU открыл дело против него по подозрению в употреблении запрещенных веществ на основании данных его биологического паспорта. Россиянину позднее удалось доказать свою невиновность, но в 2020 году IBU повторно предъявил обвинения по тому же случаю.

Ранее Устюгов также был наказан по другому допинговому делу - за употребление оксандролона на основе данных из базы московской лаборатории, которые содержат результаты проверки допинг-проб российских спортсменов за период с 2012 по 2015 год. В связи с этим решением российскую команду лишили золота в эстафетной гонке на Олимпиаде в Сочи. Это решение было оспорено в Верховном суде Швейцарии. Устюгов завершил карьеру в 2014 году.