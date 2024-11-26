В Британии сообщили, что учения в -15°C стали потрясением для военных страны

Британский майор Дэвид Мортимер охарактеризовал как "культурный шок" для артиллеристов страны учения в финской Лапландии при температурах до -15°C.

"Для многих наших военнослужащих пребывание в таких условиях стало настоящим потрясением", - цитирует заместителя командира 19-го полка королевской артиллерии издание UK Defence Journal.

В боевых стрельбах на крупнейшем в Северной Европе полигоне Роваярви в рамках маневров Lightning Strike 24 приняли участие свыше 5 тыс. военнослужащих из 28 стран НАТО. Британские военнослужащие впервые использовали там шведскую 155-мм многоцелевую самоходную артиллерийскую установку FH77 BW L52 Archer и радарную систему Taipan.

Майор отметил, что следующим этапом в наращивании артиллерийской мощи станет применение "умных боеприпасов". Подчеркивается, что быстрое принятие на вооружение этих продвинутых шведских систем британскими артиллеристами последовало за передачей Лондоном Киеву 32 САУ AS90.

Особенностью Archer является полная автоматизация процесса заряжания, что позволяет вести повышенный темп стрельбы, а также сократить расчет до 3-4 человек. Ранее стало известно, что в июне пять радаров Taipan были переданы компанией Saab пятому королевскому артиллерийскому полку.