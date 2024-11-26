Шольц отверг утверждения о том, что позвонил Путину ради рейтинга

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Канцлер Германии Олаф Шольц, которого 25 ноября руководство Социал-демократической партии Германии (СДПГ) выбрало кандидатом в канцлеры на предстоящих досрочных выборах, заявил о намерении продолжать контакты с президентом России Владимиром Путиным.

"Это не часть предвыборной кампании, и я думаю граждане относятся к этому более серьезно. Они полагают, что это нужно делать. И я продолжу проводить переговоры, поскольку я представляю эту страну в Европе и мире, и должен позаботиться о том, чтобы мы действовали очень ответственно, когда речь идет о безопасности. Это очень серьезные вещи, здесь нельзя ничего упускать", - отметил политик в интервью ZDF, отвечая на комментарий ведущей, что телефонный разговор мог быть частью предвыборной кампании.

Кроме того, Шольц подчеркнул, что считает свою инициативу "ответственным и необходимым решением", так как даже при несогласии сторон "нужно говорить друг с другом". Вместе с тем, по его словам, одной телефонной беседой нельзя достичь мира. "Были просто вновь проговорены все аргументы. Для меня было важным повторить мои аргументы", - указал глава германского правительства.