МО РФ прорабатывает ответ на удары ATACMS по Курской области

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Минобороны РФ прорабатывает ответ на удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) американскими ракетами ATACMS по объектам на территории Курской области. Об этом со ссылкой на российское оборонное ведомство сообщает ТАСС.

"В ходе обследования мест, подвергшихся атакам, достоверно подтверждено, что ВСУ наносили удары оперативно-тактическими ракетами ATACMS производства США. Минобороны РФ контролирует обстановку, ответные действия в процессе подготовки", - указали в министерстве.