Досрочные выборы президента Абхазии могут пройти 15 февраля

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Парламент Абхазии может назначить президентские выборы на 15 февраля. Об этом сообщил депутат парламента от партии "Аитаира" Леонид Лакербая.

"Скорее всего, выборы президента республики будут намечены на 15 февраля. Я надеюсь, что мы достойным завершением этих выборов перечеркнем ту страницу, которая в год 30-летния принятия конституции не красит нас", - сказал он в беседе с ТАСС.

Ранее стало известно, что дата проведения досрочных выборов президента будет назначена на очередном заседании 28 ноября.

В условиях обострившейся внутриполитической ситуации в Абхазии, вылившейся 15 ноября в захват протестующими комплекса правительственных зданий, президент Аслан Бжания и премьер республики Александр Анкваб ушли в отставку после переговоров с оппозицией. По закону досрочные выборы должны пройти не позднее 19 февраля 2025 года.