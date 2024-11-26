Некомплект кадров в МВД России составляет порядка 174 тыс. единиц

Михаил Почуев/ТАСС

Некомплект кадров в системе МВД России достиг порядка 174 тыс. человек. Соответствующие данные приводит официальный представитель ведомства Ирина Волк.

"По состоянию на 1 ноября 2024 года некомплект личного состава органов внутренних дел составил 173,8 тыс. единиц или 18,8% от штатной численности", - указала она.

Последние годы некомплект сотрудников демонстрирует рост: в 2022 году он составлял 90 тыс. человек, отметила Волк. Вместе с тем, согласно статистике министерства, нехватка не отражается на раскрываемости преступлений.

"За прошедшее десятилетие повысилась раскрываемость многих составов преступлений против личности и собственности, в том числе убийств и покушений на убийство, фактов причинения тяжкого вреда здоровью, разбоев, грабежей, краж", - уточнила официальный представитель МВД.