Le Point: украинский фронт рушится на фоне продвижения РФ

© Антон Вергун/ ТАСС

Украинский фронт рушится из-за усиленного продвижения российской армии и нехватки личного состава Вооруженных сил Украины (ВСУ) ввиду случаев дезертирства. Об этом пишет французский журнал Le Point, ссылаясь на анонимных украинских военнослужащих.

Как отмечается, "украинской армии не хватает людей, особенно тех, кто готов к участию в боевых действиях". По информации собеседников издания, в составе ВСУ растет число дезертиров, что "подрывает моральный дух" военных. "Подразделения и бригады, которые отступают, не наказываются. По этой причине число отказов воевать демонстрирует рост", - указывается в материале.

Вместе с тем издание обращает внимание, что ВСУ "не хватает оружия, боеприпасов и техники". "У украинских властей и Генштаба ВСУ было время с 2014 года на подготовку окопов. Но деньги исчезли", - сообщил Le Point неназванный офицер военной разведки. Украинские бойцы окружены и вынуждены отступать под массированными атаками РФ, следует из публикации.