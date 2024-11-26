Политолог Брутер: лидер президентской гонки в Румынии – национал-консерватор

Независимый кандидат Кэлин Джорджеску одержал победу в первом туре выборов президента Румынии. Эти данные размещены на сайте Постоянной избирательной администрации после обработки 100% избирательных бюллетеней.

Джорджеску получил 22,94% голосов. На втором месте - лидер правоцентристской партии "Союз за спасение Румынии" Елена Ласкони, набравшая 19,18% голосов. Председатель Социал-демократической партии, премьер-министр Марчел Чолаку оказался на третьем месте с 19,15% голосов.

Поскольку для избрания в первом туре кандидату в президенты необходимо набрать минимум 50% плюс один голос зарегистрированных избирателей, 8 декабря пройдет второй тур выборов, в котором примут участие Джорджеску и Ласкони.

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер отмечает, что «политический профиль Джоржеску можно назвать национал-консервативным. Но при этом он имеет большой опыт работы в румынских государственных институтах. Он долго работал в ООН, но при этом он сам по себе является тайным политиком, так как просто никогда чисто политикой не занимался и вступил в избирательную кампанию на последнем этапе после снятия Дианы Шошоакэ и более чем успешно ее заместил. Джоржеску удалось угадать настроения избирателей, причем в значительной степени случайно, соединив в себе государственность, национализм , контэлитность, и все это попало на благодатную почву. Избиратели устали от той ситуации, которая была, и это видно по рейтингу Николая Чукэ, который вообще провалил избирательную кампанию. А во-вторых, то, что на местных выборах, и одновременно с ними проходивших выборах в Европарламент, две крупнейшие партии создали между собой коалицию, очень сильно напрягло общественное мнение, которое в значительной степени посчитало, что его обманывают. Все это освободило значительную часть избирателей от традиционных предпочтений. И Джоржеску, который начал предвыборную кампанию за месяц до выборов, сумел достичь высокого рейтинга, и такое редко происходит, а произошло именно потому, что электорат пришел в движение».

По словам эксперта, «что касается того, что может ли Джоржеску присоединится к политической линии правых в лице Орбана, Фицо, а также левых в лице Земана, Милановича в Европе, я считаю, что Запад не контролирует общественное мнение в Румынии, но он контролирует румынскую элиту. Поэтому присоединиться-то он может, но в следующее воскресенье пройдут парламентские выборы, и надо посмотреть, какой будет результат, продолжится ли эта тенденция или она останется исключением. Но вопрос в том, что он присоединиться полностью не может, поскольку Румыния это не президентская страна, а парламентская. А второй момент заключается в том, что опыт болгарского и хорватского президентов, которые тоже выиграли всенародные выборы, и занимают позицию, которая не совпадает с европейским мейнстримом, показывает, что европейский мейнстрим с этим справляется. Поэтому уходить далеко в оппозицию к европейскому мейнстриму тому же Джоржеску не выгодно, с учетом того, что вряд ли можно предположить, что национал-консервативные силы получать большинство в парламенте, а испортить позитивный бизнес-климат, который в Румынии есть, вполне возможно».