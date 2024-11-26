Эксперт: новый президент Уругвая – социалист, но о социалистической революции в стране речи не идет

24 ноября во втором туре президентских выборов в Уругвае победу одержал Яманду Орси, представляющий левую коалицию "Широкий фронт". После подсчета 97% бюллетеней Орси набрал 49% голосов. Его оппонент Альваро Дельгадо из правящей правоцентристской Национальной партии получил 46% и признал свое поражение. Орси вступит в должность 1 марта 2025 года.

Главный редактор журнала "Латинская Америка" Виктор Хейфец отмечает, что «новый президент Уругвая Жаманду Орси по взглядам – левый центрист. Он закончил учебное заведение, где довольно сильны были марксистские традиции и говорит, что это оказало на него влияние, но при этом сам себя марксистом не считает. Он относится к той части политиков «Широкого фронта», которая была основана бывшим президентом Уругвая Хосе Мухикой на базе бывшей партизанской группировки «Тупамарос». Сам он в ней никогда не принимал участие в силу возраста, но он очень близок по взглядам к Мухике. Он, безусловно, левый, левый с одной стороны умеренный, с другой стороны - не забывающий, что он левый. Считает близкими себе по взглядам бразильского президента Лула да Сильва, президента Чили Габриэля Борича и президента Колумбии Густаво Петро. Самый показательный здесь Лула, который сказал, что строит в Бразилии не социализм, а капитализм с человеческим лицом. Поэтому ни о какой социалистической революции в Уругвае речь не идет, речь идет о том, чтобы обратить ресурсы рыночной экономики капиталистического государства на благо обществу и его незащищенным слоям».

По словам эксперта, «он будет увеличивать роль государства в экономике, но без тотальной национализации, не будет отменять частного бизнеса, но главная роль будет принадлежать государственным программам. А во внешней политике резких перемен ожидать не стоит. Да, будет поменьше США, будет побольше Китая. Будет побольше отношений с региональными партнерами. Присоединений к антироссийским санкциям я не ожидаю, точно так же, как и вступление в БРИКС в ближайшее время не стоит ожидать. Сложными могут оказаться отношения с Венесуэлой. Так что будет интересно».