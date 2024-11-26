Россия применила санкции в отношении 30 граждан Британии

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Москва, реагируя на враждебные действия Лондона применила санкции в отношении 30 граждан Великобритании, в том числе против заместителя премьера, глав МВД, Минюста, Минздрава и Минфина. Соответсвующее заявление распространил МИД РФ.

"В качестве ответной меры на враждебные действия британской стороны принято решение о внесении в российский стоп-лист ряда проявивших себя на антироссийской ниве представителей политического истеблишмента, военного блока, предприятий высокотехнологичного сектора, а также журналистского корпуса Великобритании", - указали на Смоленской площади.

Подчеркивается, что РФ в ответ на враждебные действия продолжит расширять стоп-лист подданных Соединенного Королевства, которым будет закрыт въезд на территорию России.