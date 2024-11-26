Эксперт: США не помышляют о ядерной войне, но им выгодна неядерная война в Европе

Ядерный треп, когда американцы говорят о том, что могут нанести ядерный удар по России, уничтожить ее и при этом сохранить свой ядерный потенциал, не более, чем треп. Ничего ни у кого не останется. Даже, если старая российская тяжелая ракета прилетит на Восточное побережье США и поразит там 10 целей, погибнут 40-50 миллионов человек. О какой победе можно говорить, если прилетит не одна ракета, а несколько? 5-6 ракет, и праздновать победу и продолжать войну будет некому. На самом деле американцы рассчитывают на другое: втянуть Россию в длительную изматывающую войну обычными вооружениями, при условии, что эта война будет на территории Европы.

Такое мнение высказал в видеоинтервью ИА "Инфорос" директор Центра военно-политических исследований МГИМО, доктор исторических наук Алексей Подберезкин.

Полностью интервью эксперта можно посмотреть на канале "Инфорос" по адресу:

https://rutube.ru/video/c7b5fc773d73d556d40547f283c30f04/