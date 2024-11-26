Эксперт: Украина может обзавестись ядерным оружием с помощью французов или британцев

В свое время получение Пакистаном ядерного оружия доказало, что США распространяют ядерные технологии. Их заявления о том, что якобы оно было разработано пакистанскими учеными, не вызывает ничего, кроме иронии. Сейчас, если США решат для себя, что они могут дальше переходить условные красные линии с Россией, они могут, например, разрешить Британии помочь Украине сделать свои ядерные заряды. Сами они вряд ли полезут в это. Есть еще Франция, с которой СССР в свое время поделился ядерными технологиями. Сейчас они могут нас таким образом отблагодарить.

Такое мнение высказал в видеоинтервью ИА "Инфорос" директор Института нового общества, экономист Василий Колташов.

Полностью интервью эксперта можно посмотреть на канале "Инфорос" по адресу:

https://rutube.ru/video/43796b125a66dee3576b3cba4ff21359/