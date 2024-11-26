ВЦИОМ: более 60% россиян полагают, что карьеру можно сделать без высшего образования

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Согласно результатам исследования ВЦИОМ, 65% россиян полагают, что значимость высшего образования преувеличена и сегодня без него можно сделать удачную карьеру.

Как отмечается, по мнению 60% опрошенных, высшее образование все-таки обеспечивает успешную карьеру и облегчает достижение жизненных целей, число сторонников этой точки зрения планомерно снижается, в более ранние периоды (до 2015 года) ее разделяли 72-76%. Около трети респондентов сегодня не поддерживают эту точку зрения (35%).

По данным опроса, оценка доступности высшего образования составила 38% - столько российских граждан считают, что оно стало более доступным, чем в советские годы.

Опрос проводился 16 ноября среди 1 600 россиян старше 18 лет.