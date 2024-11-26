Вступление в НАТО и ЕС остается приоритетом для Грузии

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Путь членства Грузии в НАТО и Евросоюзе по-прежнему важный приоритет для республики. С таким заявлением выступила кандидат на пост главы МИД Грузии Мака Бочоришвили в парламенте в рамках процедур по утверждению нового кабмина.

"В соответствии с 78-й статьей Конституции Грузии, Грузия продолжает свой необратимый путь евроатлантической интеграции. Соответственно, отношения с НАТО и ЕС останутся важным приоритетом", - сказала она.

И.о. премьер-министра Грузии Ираклий Кобахидзе 25 ноября представил кандидатуру Бочоришвили на должность министра иностранных дел республики. На этом посту она сменит Илью Дарчиашвили. До этого Бочоришвили возглавляла парламентский комитет по вопросам интеграции с Европой.

В понедельник парламент Грузии XI созыва, сформировавшийся по итогам парламентских выборов, состоявшихся 26 октября, приступил к работе, после чего правительство автоматически сложило свои полномочия.