Под Красноярском по делу о смерти девушки в загоне со свиньями задержан мужчина

У подозреваемого в нападении на 17-летнюю школьницу, тело которой обнаружили в загоне для свиней в Ужурском районе Красноярского края, были неприязненные отношения с отцом погибшей, сообщает ТАСС.

Мужчина, живущий в том же селе, что и погибшая, намеревался убить скот, а потому, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пробрался в хозяйственную постройку, где в тот момент была девушка.

Как заявили в прокуратуре Красноярского края, мужчина был пьян и нанес удар девушке в области головы. "Подозреваемый работал вместе с отцом девочки. Он пришел на территорию домовладения, где застал школьницу в загоне за кормлением животных. Взял палку и нанес ей удары по голове, когда девочка упала, покинул территорию", - говорится в сообщении. Подозреваемый задержан.