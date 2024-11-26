Единые госучебники по всем предметам подготовят до 2029 года

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Единые государственные учебники по всем школьным предметам в России планируют подготовить до 2029 года. Об этом заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов при общении со студентами института "Первая академия медиа" Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова.

"В настоящее время мы готовим единые учебники по остальным предметам. До 2029 года планируем, что все школы будут учиться по единым государственном учебникам", - отметил он.

Кравцов также обратил внимание, что в 2026-2027 учебном году все российские школы перейдут на новый учебник по обществознанию для 9-11-х классов. Новые учебники по истории для 5-9-х классов планируется ввести с сентября 2025 года.