Опрос: 64% украинцев выступили за переговоры с Россией

© AP Photo/ Evgeniy Maloletka/ТАСС

Почти две трети украинских граждан выступают за начало переговоров с Россией о прекращении огня. Об этом пишет издание "Обозреватель", ссылаясь на данные исследования, проведенного аналитическим центром "Социальный мониторинг".

Как отмечается, полностью согласны с необходимостью начать переговорный процесс 34% опрошенных, скорее согласны - 30%. Так, общая доля тех, кто выступает за контакты с РФ для прекращения боевых действий, составляет 64%. Категорически не согласны с таким мнением 19% украинцев, скорее не согласны - 13%. Еще 4% затруднились ответить.

Вместе с тем 56% респондентов выступают против того, что Украина должна добиваться выхода на границы 1991 года, если для этого участвовать в боевых действиях придется им самим или их родственникам и друзьям.

Опрос проводился с 15 по 21 ноября текущего года среди 1,2 тыс. человек.