В Молдавии считают, что прекращение поставок газа из России обернется катастрофой

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Прекращение поставок "Газпрома" в непризнанное Приднестровье после остановки транзита российского газа через территорию Украины повлечет за собой гуманитарную катастрофу для Молдавии. Такое мнение выразил вице-премьер республики Олег Серебрян, комментируя прошедшие в Санкт-Петербурге переговоры министра энергетики Молдавии Виктора Парликова с руководителем российского концерна Алексеем Миллером.

"Ситуация с прекращением поставок голубого топлива была бы настоящей гуманитарной катастрофой. Это привело бы к краху экономической системы доставки электроэнергии, пострадали бы десятки тысяч семей как на левом, так и на правом берегу Днестра", - сказал он в эфире телеканала "Молдова 1".

Серебрян также подверг критике политиков, которые обвинили правительство в предательстве национальных интересов, подчеркнув, что "государство должно вести переговоры, даже если такие переговоры нежелательны", поскольку "речь о благополучии и стабильности сотен тысяч граждан по обе стороны Днестра".

Во время переговоров Парликова с Миллером обсуждались вопросы поставок природного газа в Приднестровье, погашения долга республики за газ и назначение руководства совместного российского предприятия "Молдовагаз".