В НАТО планируют продолжать поддержку Украины после применения РФ "Орешника"

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Севроатлантический альянс намерен продолжать поддержку Украины после применения Россией баллистической ракеты средней дальности "Орешник" по объекту ОПК в городе Днепре. Об этом говорится в заявлении по итогам экстренного заседания Совета Украина - НАТО на уровне послов, которое распространила пресс-служба военного блока.

Заседание проходило под председательством замгенсека НАТО Бориса Руге, генсек Марк Рютте в это время посещал с визитом Грецию.

Послы "обсудили ситуацию в области безопасности на Украине после запуска РФ экспериментальной баллистической ракеты средней дальности". В ходе заседания "высокопоставленные военные Украины по видеосвязи проинформировали альянс о результатах" российского удара. Послы НАТО заверили, что "это не изменит поддержку Украине". Согласно заявлению, по мнению НАТО, этот удар не должен "изменить ход конфликта".

Как сообщил 21 ноября президент РФ Владимир Путин, США и их союзники по НАТО одобрили применение дальнобойного высокоточного оружия, после чего американские и британские ракеты атаковали военные объекты в Курской и Брянской областях. Он отметил, что Россия в качестве ответа на эти атаки впервые применила новейшие российские баллистические ракеты средней дальности "Орешник" в неядерном исполнении по объекту ОПК Украины - заводу "Южмаш" в Днепре.