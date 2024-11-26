Имя посла РФ огласят после согласования кандидатуры с США

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Имя будущего посла России в Вашингтоне не будет разглашаться до согласования кандидатуры внутри РФ и со стороны принимающей стороны - США. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков в ходе брифинга.

"Я с этой темой хорошо знаком, в курсе деталей. Сейчас наш кандидат на пост возможного посла в США проходит межведомственное согласование внутри страны, после этого - если человек получает одобрение в соответствующих структурах и одобрение со стороны президента - направляется запрос на агреман американской стороне", - указал он.

"Все это держится в закрытом порядке, пока не будет дан агреман со стороны Вашингтона", - уточнил представитель Кремля.

Ранее газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники информировала об Александре Дарчиеве в качестве главного кандидата на пост посла в США.