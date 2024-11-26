Жога считает, что участникам СВО не грозит "афганский синдром"

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Участникам специальной военной операции (СВО) не грозит так называемый афганский синдром, когда люди, прошедшие горячие точки, не могут найти себя в мирной жизни. Такое мнение выразил полпред президента РФ в Уральском федеральном округе, один из бывших командиров батальона ополчения Донецкой Народной Республики "Спарта" Артем Жога в интервью агентству ТАСС.

"Знаете, у меня иногда спрашивают, как участникам СВО избежать афганского синдрома. В контексте того, что ребята, когда возвращались с Афганской войны, уходили в криминал, спивались. Я говорю, что это не синдром, а просто государству тогда было не до них. Это 90-е годы, развал СССР. Тогда, в принципе, каждый выживал как мог. И когда парни возвращались, им говорили: "Мы вас туда не посылали", - указал он.

Жога отметил, что сегодня нет предпосылок для такого явления. "Мы не вернемся к афганскому синдрому, поскольку его нет, если мы начнем с нашими ребятами, которые возвращаются с СВО, заниматься, увлекать их", - сказал он, обратив внимание, что особое значение в работе с участниками СВО имеет программа "Время героев".

В феврале президент России Владимир Путин объявил о запуске новой кадровой программы для ветеранов и участников СВО под названием "Время героев". Цель программы - подготовка высококвалифицированных руководителей из числа действующих и бывших военнослужащих для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также в крупных компаниях.