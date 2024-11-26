Курс доллара на Forex составлял 107,7 рубля

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Доллар на Forex вечером 26 ноября достигал 107,7 рубля, евро находился на отметке в 113,05 рубля. Об этом свидетельствуют данные ICE (композитный показатель нескольких форекс-брокеров) на платформе TradingView.

По данным платформы, доллар и евро на Forex в течение месяца демонстрировали рост на 8,9% и 5,29% соответственно.

Юань на Московской бирже за месяц также рос на 7,6%. Во вторник курс китайской валюты достигал 14,62 рубля, что является рекордным уровнем с 2022 года.