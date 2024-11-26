Президенты Росси и Казахстана подпишут заявление об углублении стратегического партнерства

© Михаил Климентьев/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев по итогам двусторонних переговоров в Астане 27 ноября подпишут совместное заявление об углублении стратегического партнерства. Об этом сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков при общении с журналистами.

"Ожидается, что по итогам переговоров президенты подпишут совместное заявление об углублении стратегического партнерства в условиях нового глобального порядка. Это главный документ. Он затрагивает наиболее актуальные темы нашего политического диалога, торгово-экономическое сотрудничество и культурно-гуманитарные связи", - указал представитель Кремля.